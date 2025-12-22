Сергей Разумовский

Жирона в воскресенье, 21 декабря, на своем поле уступила Атлетико со счетом 0:3 в матче 17-го тура Ла Лиги. Несмотря на неудачный результат, матч стал знаковым для главного тренера каталонцев Мичела Санчеса – это была его 200-я игра во главе команды.

50-летний испанский специалист возглавил Жирону в июле 2021 года, когда клуб еще выступал в Сегунде, втором по силе дивизионе Испании. С тех пор под его руководством команда провела 200 официальных встреч во всех турнирах, в которых одержала 85 побед, потерпела 76 поражений и 39 раз сыграла вничью.

Важным этапом в работе Мичела стал сезон-2021/22: тогда Жирона пробилась в Ла Лигу через плей-офф и с тех пор стабильно удерживает место в элите испанского футбола. Самым громким достижением этого периода стал сезон-2023/24 – каталонцы финишировали третьими в чемпионате, впервые в истории квалифицировались в Лигу чемпионов и дебютировали в турнире уже в следующей кампании.

