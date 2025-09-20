Ювентус потерял очки в чемпионате Италии в матче с Вероной
Команды сыграли в результативную ничью 1:1
29 минут назад
Фото: Ювентус
В матче четвертого тура чемпионата Италии Верона на своем поле встретилась с Ювентусом. Определить победителя соперникам так и не удалось.
Уже в первой половине игры команды обменялись результативными ударами: Франсишку Консейсау вывел гостей вперед, но Гифт Орбан вскоре восстановил равновесие.
После этого поединка Ювентус набрал десять очков и поднялся на вершину турнирной таблицы. У Вероны в активе осталось три балла, что соответствует пятнадцатому месту.
Серия А, четвертый тур
Верона - Ювентус - 1:1
Голы: Орбан, 44 (пен) - Консейсау, 19
Поделиться