Новичок Пари Сен-Жермен Илья Забарный стал первым украинским футболистом, который будет выступать за французский клуб. До этого в ПСЖ не было игроков с паспортом Украины.

Илья заключил с клубом контракт на пять лет. По данным СМИ, сумма трансфера составила 63 миллиона евро, а Борнмут может получить дополнительные 3 миллиона в виде бонусов. Для сравнения, в январе 2023 года Борнмут заплатил киевскому Динамо 22,7 миллиона евро за защитника.

В Пари Сен-Жермен Забарный будет выступать под номером 6. Ранее он провел два сезона в английском Борнмуте, где зарекомендовал себя как один из лучших центральных защитников Премьер-лиги.