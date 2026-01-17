Забарний получил ограниченное время в ПСЖ перед рестартом ЛЧ
Лилль не устоял перед чемпионом
около 3 часов назад
Илья Забарный / Фото - ПСЖ
ПСЖ в рамках 18 тура Лиги 1 встретился с Лиллем. Матч в Париже завершился со счетом 3:0.
Дембеле своими дублем и гол Барколы обеспечили команде Луиса Энрике победу на родном стадионе. Особого внимания заслуживает второй гол обладателя Золотого мяча.
Для украинского центрбека ПСЖ Ильи Забарного поединок начался на скамейке запасных. Наставник ПСЖ выпустил нашего легионера на вторую 45-минутку закрывать правый фланг.
Лига 1. 18 тур
ПСЖ - Лилль 3:0
Голы: Дембеле, 13, 64, Баркола, 90+3