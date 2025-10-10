Павел Василенко

Авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимости на игроков французской Лиги 1.

Таким образом стало известно, что украинский защитник ПСЖ Илья Забарный добавил в ценнике +13 млн. В настоящее время стоимость 23-летнего оборонца парижан оценивается в 55 млн евро. Именно Забарный является самым дорогим украинским игроком прямо сейчас.

В августе 2025 года Забарный перешел в ПСЖ из Борнмута за 63 млн евро без учета бонусов (данные Transfermarkt). Оборонец подписал пятилетний контракт с французским клубом – до 30 июня 2030 года.

Забарный успел сыграть за ПСЖ восемь матчей во всех турнирах, отметившись одним голом.

В следующем матче команда парижан примет Страсбург 17 октября. Начало встречи в 21:45 по Киеву.