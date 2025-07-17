Заря прервала сухую серию в два матча, проиграв хорватскому клубу
Луганцы провели очередной контрольный поединок на сборах
около 2 часов назад
В очередном контрольном матче на сборах в Словении луганская Заря уступила хорватскому Вараждину со счетом 1:2.
Первыми отличились хорваты – на 19-й минуте Мамут вывел свою команду вперед. После перерыва подопечные Виктора Скрипника смогли сравнять счет благодаря точному удару Жуниньо на 64-й минуте.
Концовка встречи вышла драматичной. На 89-й минуте Заря осталась в меньшинстве из-за удаления, а уже в компенсированное время пропустила второй мяч – победный удар на счету Белкара. Хорваты вырвали победу на последних минутах игры.
Контрольный матч
Заря (Украина) – Вараждин (Хорватия) 1:2
Голы: Жуниньо, 64 – Мамут, 19, Белкар, 90+2.
Заря: Турбаевский (Сапутин, 46), Джордан, Янич (Жуниньо, 46), Тронтель (Пердута, 46), Малыш (Мичин, 46), Башич, Дришлюк (Эскинья, 78), Кораблин (Саленко, 46), Вакула (Слесарь, 46), Кремчанин (Белоцерковец, 46) (Маткевич, 78), Горбач (Будковский, 46).
Запасные: Косивский.
Также с аналогичным счетом Александрия проиграла оба матча от 17 июля.