Защитник киевского Динамо Максим Дячук поделился впечатлениями от начала подготовки бело-синих к сезону.

«Месяца с головой хватило, чтобы отдохнуть, и теперь с новыми силами буду готовиться к новому сезону. Слава Богу, всё в порядке. Я готовился во время отпуска, были индивидуальные тренировки, так что сейчас не так уж и трудно, если честно.

То, что мы сделали в прошлом сезоне, это, конечно, очень хорошо. Но это уже позади, это уже история. Сейчас перед нами стоят высокие задачи. Мы подняли планку на высокий уровень, и теперь не можем опуститься ниже. Нас будут оценивать по прошлому сезону, поэтому нужно набирать свои лучшие кондиции и в лучшей форме входить в сезон.

Мы готовы к работе, это наша работа. В первой половине сбора, обычно, больше беговой работы, с мячами работаем по минимуму, делая акцент на физическом состоянии. И каждый футболист должен быть готов к этому.

Клубный чемпионат мира? Хочется посмотреть, как сейчас будет играть мадридский Реал, ведь очень нравится стиль Хаби Алонсо. Так что слежу только за ними.

У каждого футболиста действительно есть мечта. И я с детства мечтал стоять на поле, слышать гимн Лиги чемпионов, чтобы мурашки по телу бегали… Так что, конечно, будем ставить перед собой задачу попасть в основной этап. Что касается ближайших соперников, то у нас обязательно будут теоретические задачи, на которых детально разберём команду, против которой будем играть, и будем готовиться к противостоянию», — приводит слова Дячука пресс-служба клуба.