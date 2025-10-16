Бывший тренер Зари и Кривбасса Юрий Вернидуб подвел итоги выступлений сборной Украины в октябре. В матчах квалификации на чемпионат мира-2026 сине-желтые обыграли Исландию (5:3) и Азербайджан (2:1).

В данной ситуации качество игры отходит на второй план. Главное, что в двух матчах был достигнут максимальный результат, который, как говорится, вернул нашу команду в игру. Теперь важно в ноябре продемонстрировать хорошее настроение, чтобы иметь возможность пробиться на чемпионат мира.

Как оказалось, критика дала свой результат. Хорошо, что команда быстро отреагировала, поскольку любая потеря очков закрыла бы дорогу «сине-желтым» на Мундиаль. К тому же после возвращения в сборную отличную игру продемонстрировал Руслан Малиновский, который в двух прошлых поединках был настоящим лидером команды. Из семи мячей – три на счету полузащитника «Дженоа». Молодец!

Конечно, всем хотелось, чтобы мы заняли первое место, но в нашей группе есть Франция, у которой календарь оставшихся матчей немного легче и есть гандикап в очках. Уверен в одном, что сборная Украины сможет обыграть Исландию, а это гарантирует второе место. Если бы сейчас было другое время, возможно, и результат был бы другим. Не стоит забывать, что мы живем в состоянии войны. Наша сборная, как и клубы, не имеют возможности играть международные поединки на своем поле, а это, скажу вам, дает неплохое преимущество соперникам.

Поэтому, думаю, путевку на чемпионат мира придется завоевывать через стыковые матчи. Я очень хочу, чтобы у Сергея Реброва со своими подопечными все получилось, – заявил Вернидуб в интервью Sport.ua.