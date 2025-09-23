Кубок Украины, Ванат, Миколенко, Трубин и Судаков. Трансляции матчей 23 сентября
Рассказываем, что можно посмотреть во время игрового дня во вторник
около 3 часов назад
Вторник, 23 сентября, подарит насыщенный футбольный день с матчами Кубка Украины, европейских чемпионатов и кубковых баталий, где сыграют и наши легионеры.
В Кубке Украины на стадии 1/16 финала состоятся два поединка. Олимпия Савинцы примет Лесное Дениса Гармаша и Сергея Рыбалки, а Дэнгофф попытается осуществить сенсацию с Агробизнесом. Оба матча покажут в прямом эфире на YouTube-канале УПЛ ТВ.
13:00 | Олимпия Савинцы – Лесное. Прямая трансляция
15:30 | Дэнгофф – Агробизнес. Прямая трансляция
Среди команд украинцев в Европе болельщиков ждет сразу ряд интересных матчей. Жирона Владислава Ваната сыграет в гостях с Атлетиком в Ла Лиге, тогда как Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов участие не примут из-за травмы и вызова в сборную соответственно.
В 1/16 Кубка английской лиги Эвертон Виталия Миколенко встретится с Вулверхэмптоном. Бенфика Анатолия Трубина и Георгия Судакова сыграет с Риу Аве в перенесенном матче первого тура португальской Примейры. Реал Андрея Лунина в Ла Лиге будет противостоять Леванте.
20:00 | Атлетик – Жирона. Прямая трансляция
21:45 | Вулверхэмптон – Эвертон. Прямая трансляция
22:15 | Бенфика – Риу Аве. Прямая трансляция
22:30 | Леванте – Реал. Прямая трансляция
Интересным будет и в целом футбольный вечер в Европе. В 22:00 в Кубке английской лиги Ливерпуль сыграет с Саутгемптоном, параллельно в Кубке Италии Милан встретится с Лечче. Завершит день классическое противостояние испанской Ла Лиги: Севилья примет Вильярреал.
22:00 | Ливерпуль – Саутгемптон. Прямая трансляция
22:00 | Милан – Лечче. Прямая трансляция
22:30 | Севилья – Вильярреал. Прямая трансляция
