Сергей Стаднюк

Вторник, 23 сентября, подарит насыщенный футбольный день с матчами Кубка Украины, европейских чемпионатов и кубковых баталий, где сыграют и наши легионеры.

В Кубке Украины на стадии 1/16 финала состоятся два поединка. Олимпия Савинцы примет Лесное Дениса Гармаша и Сергея Рыбалки, а Дэнгофф попытается осуществить сенсацию с Агробизнесом. Оба матча покажут в прямом эфире на YouTube-канале УПЛ ТВ.

13:00 | Олимпия Савинцы – Лесное. Прямая трансляция

15:30 | Дэнгофф – Агробизнес. Прямая трансляция

Среди команд украинцев в Европе болельщиков ждет сразу ряд интересных матчей. Жирона Владислава Ваната сыграет в гостях с Атлетиком в Ла Лиге, тогда как Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов участие не примут из-за травмы и вызова в сборную соответственно.

В 1/16 Кубка английской лиги Эвертон Виталия Миколенко встретится с Вулверхэмптоном. Бенфика Анатолия Трубина и Георгия Судакова сыграет с Риу Аве в перенесенном матче первого тура португальской Примейры. Реал Андрея Лунина в Ла Лиге будет противостоять Леванте.

20:00 | Атлетик – Жирона. Прямая трансляция

21:45 | Вулверхэмптон – Эвертон. Прямая трансляция

22:15 | Бенфика – Риу Аве. Прямая трансляция

22:30 | Леванте – Реал. Прямая трансляция

Интересным будет и в целом футбольный вечер в Европе. В 22:00 в Кубке английской лиги Ливерпуль сыграет с Саутгемптоном, параллельно в Кубке Италии Милан встретится с Лечче. Завершит день классическое противостояние испанской Ла Лиги: Севилья примет Вильярреал.

22:00 | Ливерпуль – Саутгемптон. Прямая трансляция

22:00 | Милан – Лечче. Прямая трансляция

22:30 | Севилья – Вильярреал. Прямая трансляция