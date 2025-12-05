Жеребьевка ЧМ 2026: Украина в четвертой корзине, полный состав участников
Событие состоится сегодня, 5 декабря, в Вашингтоне
В пятницу, 5 декабря, в столице США состоится ключевое событие перед стартом чемпионата мира 2026 года –жеребьевка финального раунда. Церемония пройдет в Kennedy Center в Вашингтоне, где в 19:00 по киевскому времени официально распределят команды по группам.
Организаторы определят состав из восьми квартетов, ведь турнир в США, Канаде и Мексике впервые в истории соберет 48 сборных. Хозяева – США, Канада и Мексика – автоматически займут места A1, B1 и D1 соответственно.
Формат и ограничения жеребьевки
По регламенту ФИФА, в одной группе не могут встретиться две команды из одной конфедерации, кроме Европы. При этом в каждом квартете должна быть как минимум одна и не более двух сборных УЕФА.
Сборная Украины под руководством Сергея Реброва попала в четвертую корзину как участник плей-офф квалификации. Команда 26 марта 2026 года сыграет со Швецией, а победитель этой пары 31 марта встретится с Польшей или Албанией за путевку на мундиаль.
Состав корзин на жеребьевку ЧМ 2026
Корзина 1: США, Мексика, Канада, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия.
Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австрия, Австралия.
Корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д'Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, Южная Африка.
Корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, победители европейских плей-офф A, B, C, D, а также два победителя межконтинентальных плей-офф.
Плей-офф Европы (пары)
А. Уэльс / Босния и Герцеговина – Италия / Северная Ирландия
В. Украина / Швеция – Польша / Албания
С. Словакия / Косово – Турция / Румыния
D. Чехия / Ирландия – Дания / Северная Македония
Межконтинентальный плей-офф
- ДР Конго – Новая Каледония / Ямайка
2. Ирак – Боливия / Суринам
Расписание матчей финального турнира ФИФА опубликует 6 декабря – на следующий день после жеребьевки. Чемпионат мира продлится с 11 июня по 19 июля 2026 года.
