Жеребьевка плей-офф отбора чемпионата мира 2026 года состоится в четверг, 20 ноября, в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе. Начало церемонии запланировано на 14:00 по киевскому времени.

В рамках мероприятия сначала будут объявлены пары межконтинентального плей-офф с участием шести сборных. После этого шестнадцать европейских команд будут распределены на четыре отдельных пути, в каждом из которых пройдут полуфинал и финал в формате одного матча. Именно эти встречи определят четырех дополнительных участников финальной стадии чемпионата мира.

Трансляцию в Украине обеспечит MEGOGO, а также видеосигнал будет доступен на официальном ресурсе ФИФА.

Напомним, что сборная Украины победила Исландию и гарантировала себе участие в плей-офф. Подопечные Сергея Реброва могут сыграть против Швеции, Румынии, Северной Ирландии, Уэльса или Северной Македонии. Однако при определенных условиях сине-желтые могут оказаться во второй корзине, что изменит потенциального соперника на представителя третьей корзины.