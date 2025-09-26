Жеребьёвка 1/8 финала Кубка Украины — сегодня в 13:00
Прямая трансляция мероприятия
1 день назад
26 вересня о 13:00 на офіційному YouTube-каналі УАФ пройде жеребкування 1/8 финала Кубка Украины сезона-2025/2026.
На этом этапе соревнований сыграют команды, что прошли 1/16 финала: представители УПЛ — Динамо, Шахтер, Металлист 1925, Рух, ЛНЗ; первой лиги — Виктория, Феникс-Мариуполь, Буковина, Нива Т, Агробизнес, Ингулец, Чернигов; второй лиги — Лесное, Нива В, Локомотив; любительской лиги — Агротех.
Прямая трансляция.
