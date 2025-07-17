17 июля в 14:00 в столичном Доме футбола состоится торжественное мероприятие, посвященное старту Vbet Кубка Украины сезона 2025/2026. Во время мероприятия организаторы планируют раскрыть все детали обновленного турнира, включая изменения в формате соревнований и новый дизайн главного трофея. Одним из ключевых событий станет жеребьевка квалификационного раунда, которая определит первые матчи турнира.

Футбольные болельщики смогут узнать обо всех нововведениях, которые готовят организаторы для будущего кубкового сезона. Мероприятие обещает быть насыщенным и информативным для всех, кто интересуется украинским футболом.

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