Сергей Стаднюк

В девятом туре испанской Ла Лиги Барселона номинально дома одолела Жирону.

В драматичном матче чемпионата Испании. Хозяева вышли вперед уже на 13-й минуте благодаря точному удару Педри, но через семь оборотов секундной стрелки Витсель восстановил равновесие, воспользовавшись несогласованностью в обороне каталонцев.

После перерыва Барселона контролировала игру, создавая моменты у ворот Гассаниги. Напряжение достигло максимума в добавленное время, когда Рональд Араухо, который вышел на замену, отлично подключился к атаке и принес своей команде победу – 2:1. За эмоциональное празднование уругваец получил заслуженную желтую, но его это уже мало беспокоило.

Интересно, что за три минуты до этого арбитр продемонстрировал красную карточку представителю Барселоны. Правда, команда в меньшинстве не осталась, так как это был главный тренер Ханси Флик.

Нападающий Жироны Владислав Ванат отыграл 67 минут. За это время украинец нанес один удар в створ, один раз успешно ушел в дриблинг, отдал 100% точных передач. Оценка – 6.8 (шестая в команде). Вингер Виктор Цыганков отыграл 30 минут, выйдя на замену во втором тайме. Один раз пробил мимо ворот, отдал 85% точных передач. Оценка – 6.3.

Барселона набрала 22 очка в турнирной таблице и обошла Реал на одно очко. Но у вечного конкурента есть матч в запасе.

Ла Лига, девятый тур

Барселона – Жирона 2:1

Голы: Педри, 13, Араухо, 90+3 – Витсель, 20

Барселона: Щенсни, Кунде, Гарсия, Кубарси, Бальде (Мартин, 76) — Педри (Кристенсен, 64), де Йонг, Касадо (Араухо, 82) — Ямаль (Барджи, 64), Фернандес (Фермин, 46), Рэшфорд

Жирона: Гассанига, Ринкон, Реис, Блинд, Морено — Хиль (Солис, 63), Мартинес (Курюма, 80), Витсель, Рока (Асприлья, 69) — Порту (Цыганков, 63), Ванат (Стуани, 69)

Предупреждения: Араухо, 90+3 – Стуани, 75, Морено, 85

