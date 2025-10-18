Жирона с Цыганковым и Ванатом в последние минуты упустила ничью с Барселоной в горячем дерби с удалением.
Через три минуты после красной карточки сине-гранатовые вырвали победу
В девятом туре испанской Ла Лиги Барселона номинально дома одолела Жирону.
В драматичном матче чемпионата Испании. Хозяева вышли вперед уже на 13-й минуте благодаря точному удару Педри, но через семь оборотов секундной стрелки Витсель восстановил равновесие, воспользовавшись несогласованностью в обороне каталонцев.
После перерыва Барселона контролировала игру, создавая моменты у ворот Гассаниги. Напряжение достигло максимума в добавленное время, когда Рональд Араухо, который вышел на замену, отлично подключился к атаке и принес своей команде победу – 2:1. За эмоциональное празднование уругваец получил заслуженную желтую, но его это уже мало беспокоило.
Интересно, что за три минуты до этого арбитр продемонстрировал красную карточку представителю Барселоны. Правда, команда в меньшинстве не осталась, так как это был главный тренер Ханси Флик.
Нападающий Жироны Владислав Ванат отыграл 67 минут. За это время украинец нанес один удар в створ, один раз успешно ушел в дриблинг, отдал 100% точных передач. Оценка – 6.8 (шестая в команде). Вингер Виктор Цыганков отыграл 30 минут, выйдя на замену во втором тайме. Один раз пробил мимо ворот, отдал 85% точных передач. Оценка – 6.3.
Барселона набрала 22 очка в турнирной таблице и обошла Реал на одно очко. Но у вечного конкурента есть матч в запасе.
Ла Лига, девятый тур
Барселона – Жирона 2:1
Голы: Педри, 13, Араухо, 90+3 – Витсель, 20
Барселона: Щенсни, Кунде, Гарсия, Кубарси, Бальде (Мартин, 76) — Педри (Кристенсен, 64), де Йонг, Касадо (Араухо, 82) — Ямаль (Барджи, 64), Фернандес (Фермин, 46), Рэшфорд
Жирона: Гассанига, Ринкон, Реис, Блинд, Морено — Хиль (Солис, 63), Мартинес (Курюма, 80), Витсель, Рока (Асприлья, 69) — Порту (Цыганков, 63), Ванат (Стуани, 69)
Предупреждения: Араухо, 90+3 – Стуани, 75, Морено, 85
