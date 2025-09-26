Сергей Стаднюк

В седьмом туре испанской Ла Лиги Жирона на своем поле сыграла вничью с Эспаньолом.

Очередной матч из-за травмы пропустил вингер хозяев Виктор Цыганков. Еще один украинец Владислав Крапивцов находится в составе сборной Украины U-20 на чемпионате мира-2025 в Чили.

Что касается самой игры, то она прошла на встречных курсах с большим количеством моментов. Гости нанесли больше ударов, но их чаще наносили издалека. В целом, ничью можно назвать закономерным результатом.

Единственный украинец, сыгравший за хозяев, Владислав Ванат провел на поле 77 минут. Во втором тайме форвард обокрал вратаря соперника, однако защитники успели выбить мяч. В другом моменте воспитанник Динамо едва не «привез», отдав мяч прямо на соперника. Однако тот не реализовал практически выход один на один.

Эспаньол набрал 12 очков в турнирной таблице и рискует выпасть из зоны Лиги чемпионов. Жирона в третий раз в сезоне набрала очки, однако все еще не вышла из зоны вылета.

Ла Лига, седьмой тур

Жирона – Эспаньол 0:0

Жирона: Гассанига, Ринкон (Асприлья, 69), Франсес (Мартинес, 78), Рейс, Блинд, Морено, Мартин, Унахи, Витцель (Солис Ромеро, 87), Порту (Хиль, 69), Ванат (Стуани, 78).

Эспаньол: Дмитрович, Эль-Хилали, Калеро, Ридель, Ромеро, Милья (Гарсия, 86), Лосано (Терратс, 86), Гонсалес (Эспосито, 65), Долан (Пикель, 65), Пуадо (Хофре, 75), Фернандес.

Предупреждение: Эль-Хилали, 35