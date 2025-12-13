Журналист — о игре Забранного вместе с Сафоновым в ПСЖ: «Откуда такое возмущение?»
Украинец и русский сыграли вместе
около 1 часа назад
Известный журналист и футбольный комментатор Михаил Спиваковский выразил удивление по поводу волны критики, обрушившейся на украинского защитника Илью Забарного после его участия в матче Лиги чемпионов, где на поле также вышел российский голкипер Матвей Сафонов.
«Странно, почему из этого сделали какое-то событие именно сейчас. Откуда такое возмущение? Или вы думаете, что они тренировались все это время отдельно? Вы не знали, что они в одной команде с лета? В контракте же нет пункта, который не позволяет тренеру ставить их одновременно.
Если у Ильи есть какие-то вопросы, то нужно было регулировать это при подписании контракта», – сказал Спиваковский на ютуб-канале Сборная.
Ранее стало известно, какую оценку заработал Забарный в ничейном матче ПСЖ с Атлетиком в Лиге чемпионов.
