Известный журналист и футбольный комментатор Михаил Спиваковский выразил удивление по поводу волны критики, обрушившейся на украинского защитника Илью Забарного после его участия в матче Лиги чемпионов, где на поле также вышел российский голкипер Матвей Сафонов.

«Странно, почему из этого сделали какое-то событие именно сейчас. Откуда такое возмущение? Или вы думаете, что они тренировались все это время отдельно? Вы не знали, что они в одной команде с лета? В контракте же нет пункта, который не позволяет тренеру ставить их одновременно.

Если у Ильи есть какие-то вопросы, то нужно было регулировать это при подписании контракта», – сказал Спиваковский на ютуб-канале Сборная.