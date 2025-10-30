Журналист — о первых матчах Забранного за ПСЖ: «Не показывает тот уровень игры, который у него был в АПЛ»
Андрес Онрубиа Рамос раскритиковал украинского защитника
около 1 часа назад
Журналист испанского издания AS Андрес Онрубия Рамос раскритиковал выступление украинского защитника Ильи Забарного в составе французского ПСЖ.
«Выступления Забарного за ПСЖ пока что очень слабы. Ему чрезвычайно тяжело выигрывать единоборства, а в решающих ситуациях он почти всегда терпит неудачу.
Нам нужно быть терпеливыми, но украинец не показывает в Париже того же уровня игры, который он демонстрировал в Борнмуте», – написал журналист AS в Twitter.
29 октября футболист провёл полный матч против Лорьяна, который завершился со счётом 1:1, и получил предупреждение.
После этой встречи команда Луиса Энрике продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, набрав 21 очко.
