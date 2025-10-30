Журналист испанского издания AS Андрес Онрубия Рамос раскритиковал выступление украинского защитника Ильи Забарного в составе французского ПСЖ.

«Выступления Забарного за ПСЖ пока что очень слабы. Ему чрезвычайно тяжело выигрывать единоборства, а в решающих ситуациях он почти всегда терпит неудачу.

Нам нужно быть терпеливыми, но украинец не показывает в Париже того же уровня игры, который он демонстрировал в Борнмуте», – написал журналист AS в Twitter.