Журналист — о решении ПСЖ купить Забранного: «Это расточительство»
Пьер Менес считает, что за Илью заплатили слишком много
около 2 часов назад
Французский спортивный обозреватель Пьер Менес выразился о защитнике ПСЖ Илье Забарном.
«Еще слишком рано судить о Забарном, он – молод. Но я считаю, что заплатить за него 65 млн евро – это расточительство. Его действительно разгромили, когда сборная Франции забивала второй гол украинцам, но нам придется подождать, чтобы по-настоящему оценить его», – заявил Менес в своем собственном блоге.
Украинский футболист перешел в парижский клуб из английского Борнмута за 63 миллиона евро, а еще до трех миллионов его бывший клуб сможет получить бонусами. Контракт Забарного с ПСЖ рассчитан до лета 2030 года.
