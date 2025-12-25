Французский журналист Элтон Моколo поделился своей оценкой игры украинского защитника ПСЖ Ильи Забарного после матча 1/32 финала Кубка Франции против любительской команды Фонтене из пятого дивизиона, который завершился победой парижан со счетом 4:0.

По словам журналиста, Забарный в перспективе должен составить серьезную конкуренцию капитану и лидеру ПСЖ Маркиньосу, однако в данный момент говорить об этом преждевременно.

«Я ожидал намного лучшего, особенно в отношении его способности быть более доминирующим защитником. Мы говорим о защитнике с проверенным опытом игры в Премьер-лиге в составе Борнмута. На практике он уже должен был конкурировать с Маркиньосом… Сейчас уже почти январь 2026 года, но я не вижу, чтобы это произошло», - сказал Моколо в эфире программы After Foot.

В следующем раунде турнира ПСЖ сыграет против ФК Париж. Матчи стадии 1/16 финала состоятся 10 и 11 января и пройдут в формате одного матча.

