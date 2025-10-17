Ведущий подкаста FC Wonderkid Алекс Брайс поделился оценкой тандема центральных защитников ПСЖ — украинца Ильи Забарного и эквадорца Вильяна Пачо, отметив их уверенное взаимодействие и значительные перспективы.

«Пачо и Забарный, которых подписал ПСЖ, настолько недооцененные центральные защитники, что люди недостаточно уделяют им внимания. Да, да, да, люди не говорят о них.

Они упоминают Маркиньоса как центрального защитника ПСЖ. Некоторые даже думают, что Кимпембе все еще там. Но мы должны сказать, чтобы следили за Пачо и Забарным – двумя невероятными центральными защитниками», – заявил Брайс в своем подкасте.

В ближайшем туре подопечные Луиса Энрике сыграют на своем поле против Страсбурга. Матч состоится 17 октября, начало в 21:45 по киевскому времени.

В текущем сезоне 2025/26 Забарный успел провести восемь официальных игр за парижан и отметился одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что Забарный выйдет в основе ПСЖ на следующий матч чемпионата Франции.