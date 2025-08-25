28-летний защитник Арсенала Александр Зинченко попал в сферу интересов Порту. Португальский клуб стремится усилить левый фланг обороны и рассматривает украинца среди главных кандидатов.

Переговоры осложнены из-за финансовых требований футболиста. По информации источников, Зинченко хочет получать около 6,5 миллионов евро в год. Такая сумма выглядит значительной для бюджета Порту, поэтому клуб параллельно ведет поиск альтернативных вариантов на эту позицию.

В начале нового сезона АПЛ Зинченко не попал в заявку Арсенала на два стартовых матча. Это может свидетельствовать о снижении его роли в команде и увеличивает вероятность смены клуба в ближайшее время.