Злодій "Шахтаря" і збірної України висловився про майбутнє на чолі "Легії
Специалист попросился в отставку
41 минуту назад
Главный тренер Легии Эдвард Йорданеску после матча 2 тура Лиги конференций против Шахтера (2:1) высказался о дальнейшей работе в клубе. Его слова приводит пресс-служба клуба.
Я не такой эмоциональный, как другие. После поражения мнение полностью меняется. Со мной или без меня, эту команду ждет великое будущее. Я не могу быть таким эмоциональным - это часть моей работы – я сам принял это решение. Я вырос в семье с глубокими футбольными корнями. Мой отец был великим футболистом. Футбол был со мной всю мою жизнь. Я очень уверен в работе с Легией. Могу пообещать, что готов ко всему, - рассказал Йорданеску.
Сын легенды румынского футбола Ангела Йорданеску всё ещё может покинуть Легию, которая не готова расставаться с тренером, который на Евро-2024 обыгрывал сборную Украины.
