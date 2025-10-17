Сергей Стаднюк

Суббота, 18 октября – насыщенный футбольный день с прямыми трансляциями самых горячих матчей из Украины и топ-чемпионатов Европы. Не пропустите самое главное.

В украинской Премьер-лиге продолжается девятый тур. Сыграет вся топ-тройка! В 13:00 Рух принимает третий Кривбасс, а в 15:30 Заря лишь номинально дома примет Динамо. Центральное событие – Полесье примет Шахтер, которого непременно побеждает в последних матчах УПЛ.

Ноттингем Форест Александра Зинченко в глубоком кризисе: 9 матчей без побед и три поражения подряд — смогут ли «лесники» хотя бы остановить негативную серию в дуэли с лондонским Челси? Поговаривают, что этот матч может стать последним для главного тренера Энга Постекоглу. Тем временем Эвертон Виталия Миколенко после сентябрьских неудач увереннее держит курс осенью и теперь принимает грозный Манчестер Сити — хватит ли у ливерпульцев крепости сдержать обновленных «горожан»?

В Турции Трабзонспор Зубкова, Сикана и Батагова отправится в выезд к Ризе. Каталонское дерби уже не имеет такой интриги, как два года назад. Жирона уже борется скорее за выживание, но для украинского болельщика будет интересно присмотреться к игре Владислава Ваната. Также в заявку возвращаются Владислав Крапивцов и Виктор Цыганков. В Риме «волки», делящие лидерство с Наполи, принимают миланский Интер, который отстает всего на одну победу и может догнать «джаллоросси». Отдельно следим, выйдет ли на поле Артем Довбик.

В Европе центральной афишей станет Дер Классикер между Баварией и Боруссией. Мюнхенцы лидируют со стопроцентным набором очков, дортмундцы идут вторыми с отставанием в четыре очка. Обе команды ещё без поражений в сезоне, так что битва на Альянц-Арене обещает быть горячей.

Матч третьей и четвертой команд Ла Лиги также стоит внимания. Обе команды в хорошей форме. Бетис подходит с серией из трех побед, тогда как Вильярреал недавно уступил Реалу 1:3. Но это поражение не свидетельствует о проблемах, так что ожидаем яркий, открытый футбол с обеих сторон.

Особое внимание также к матчу Фулхэм – Арсенал в 19:30, где за хозяев будет выступать хорошо знакомый украинским болельщикам Кевин, бывший вингер Шахтера. А в 19:00 лидер Серия А Наполи постарается обыграть Торино и удержать первое место, которое сейчас делит с Ромой. Один из лидеров Лиги 1 Лион сыграет с крепкой Ниццей. Завершит насыщенный вечер мадридский Атлетико, который в 22:00 примет Осасуну.

Завершит игровой день матч за бронзу чемпионата мира U-20, в котором выступала и Украина. Франция лишь по пенальти уступила Марокко и теперь постарается все доказать в матче против колумбийцев. Стартовый свисток – в 22:00 по Киеву.

22:00 | U-20. Колумбия – Франция. Прямая трансляция