Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе не принял участия в предматчевой тренировке команды накануне старта группового этапа Клубного чемпионата мира. По информации испанского издания COPE, у французского форварда наблюдается высокая температура, из-за чего он не смог выйти на поле.

Эта ситуация вызывает беспокойство в лагере Реала, ведь уже 18 июня подопечные Хаби Алонсо сыграют против Аль-Хиляля на арене Хард Рок в Майами. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Напомним, именно эти команды встречались в финале Клубного чемпионата мира три года назад — тогда Реал победил со счётом 5:3. В этот раз соперники снова сойдутся, но уже в рамках группового этапа, где также выступают мексиканская Пачука и австрийский Зальцбург.