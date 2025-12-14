Коцар завоевала первое в истории Украины серебро Кубка мира в беге на лыжах.
Украинка уступила только канадке
Катерина Коцар
Украинская фристайлистка Катерина Коцар завоевала первую в истории Украины медаль Кубка мира в женском биг-эйр.
Коцар, которая плохо выступила на первых этапах сезона, в США набрала 152.50 балла за две лучшие попытки и стала серебряным призёром, уступив лишь канадке Наоми Урнесс.
Для 20-летней украинской спортсменки это третий старт сезона в биг-эйр: на двух предыдущих она останавливалась в шаге от финала — девятые места. На этот раз она квалифицировалась в финал с девятым результатом.
