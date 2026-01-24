Дошло? УЕФА открыл дисциплинарное дело против россиянина после жалобы УАФ
Игрок сборной Армении русского происхождения обматерил Украину после сенсационной победы в первом туре Евро-2026
около 13 часов назад
УЕФА после обращения со стороны Украинской ассоциации футбола открыл дисциплинарное производство по поводу поведения игрока сборной Армении по футзалу дениса неведрова, который является натурализованным уроженцем россии. Об этом по запросу Tribuna.com сообщили в УАФ.
Инцидент произошёл 22 января после стартового матча Евро, в котором сборная Армении обыграла сборную Украины (2:1). По информации источника, сразу после финального свистка неведров крикнул в камеру оскорбительную фразу в адрес Украины: «Лохи, Украина! Лохи, на**й!».
Кроме того, он опубликовал сторис в Instagram, где, по сообщению УАФ, закрыл флаг Украины эмодзи. После этих действий украинская сторона обратилась в УЕФА с просьбой оценить поведение игрока и рассмотреть вопрос в дисциплинарной плоскости.
Денис неведров родился в российской федерации, а гражданство Армении получил в 2021 году — тогда же он начал выступать за национальную сборную этой страны. В его биографии также есть выступления за россию U-21: на его счету 4 матча на этом уровне. На клубном уровне 31-летний футзалист играет за команду тюмень.