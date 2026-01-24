Сергей Разумовский

УЕФА после обращения со стороны Украинской ассоциации футбола открыл дисциплинарное производство по поводу поведения игрока сборной Армении по футзалу дениса неведрова, который является натурализованным уроженцем россии. Об этом по запросу Tribuna.com сообщили в УАФ.

Инцидент произошёл 22 января после стартового матча Евро, в котором сборная Армении обыграла сборную Украины (2:1). По информации источника, сразу после финального свистка неведров крикнул в камеру оскорбительную фразу в адрес Украины: «Лохи, Украина! Лохи, на**й!».

Кроме того, он опубликовал сторис в Instagram, где, по сообщению УАФ, закрыл флаг Украины эмодзи. После этих действий украинская сторона обратилась в УЕФА с просьбой оценить поведение игрока и рассмотреть вопрос в дисциплинарной плоскости.

Денис неведров родился в российской федерации, а гражданство Армении получил в 2021 году — тогда же он начал выступать за национальную сборную этой страны. В его биографии также есть выступления за россию U-21: на его счету 4 матча на этом уровне. На клубном уровне 31-летний футзалист играет за команду тюмень.