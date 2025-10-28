Украинец Назар Чепурний высказался в интервью Суспільне Спорт про завоевание бронзы чемпионата мира-2025 по спортивной гимнастике в опорном прыжке на фоне травмы:

Не то чтобы не ожидал – думал, что и в финал не смогу попасть. Не знаю, почему-то мне так казалось. Из-за общего настроя подготовки, что все пошло не по плану – совсем не верил, что какой-то результат может быть. Но, исходя из ситуации, должен был выполнять свою работу, и этого, слава богу, хватило.

Для меня квалификация всегда – это просто нормально выполнить, чтобы попасть в финал. А так, квалификация ничего особенного не показывает. Как показывает практика, я в квалификации могу быть первым, а в финале – седьмым или восьмым.

О общении с другими спортсменами на подиуме:

(Общался) не только с ним (Артуром Давтяном), но и с Карлосом (Юло). Всегда приятно обмениваться опытом, как в других странах тренируют те же усложненные прыжки – всегда интересно послушать людей, которые уже достигли в этом огромных результатов. А они – два олимпийца, всегда есть, что взять от этих легенд гимнастики.

Не расстроился бронзе? Да какое. Я вообще ехал и думал, что не так всё сложится. Разрыв огромный от второго и первого места, но это и очевидно. Это только показывает, что есть над чем работать еще больше и к чему расти и перерастать.