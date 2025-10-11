Мотор уступил Швеце в первом матче Кубка вызова
Действующий чемпион Украины проиграл с разницей в шесть мячей
20 минут назад
Фото: Мотор
Запорожский Мотор неудачно стартовал в розыгрыше Кубка вызова. В первом матче 1/32 финала украинская команда в гостях уступила литовскому клубу Швиеся— 25:31.
Ответный матч состоится в субботу, 18 октября. Для выхода в следующий раунд турнира украинской команде необходимо отыграть шесть мячей.
Галичанка выбыла из Кубка вызова после поражения от Бети-Онаку.
