Олег Гончар

Хоккейный клуб Киев Кэпиталз объявил о подписании контрактов с защитниками Виталием Андрейкивым и Иваном Шамардиным на сезон 2025/2026, который команда проведет в Балтийской хоккейной лиге.

33-летний защитник Виталий Андрейкив остается в составе Кэпиталз. Свою карьеру он начал в сезоне 2013/14 в донецкой Молодой Гвардии. Затем выступал за украинские клубы Кременьчуг, киевский Сокол и донецкий Донбасс. Значительную часть карьеры провел в Казахстане, играя за Кулагер, Бейбарыс, Актобе и Алтай-Торпедо. Также имеет опыт выступлений в Польше за Полонию (Бытом) и Заглембе (Сосновец).

Андрейкив неоднократно представлял Украину на международной арене, выступая за юношескую, молодежную и национальную сборные.

21-летний Шамардин присоединился к Киев Кэпиталз, чтобы усилить оборонительную линию команды. Воспитанник харьковского хоккея начинал карьеру в Рулав Одд. Затем он приобрел международный опыт, играя за венгерский ДВТК Егешмедвек, польский УХТ Саберс и итальянский Аллеге. В сезоне 2024/25 в составе Аллеге Шамардин набрал 11 очков (2+9) в чемпионате Италии.

Как и Андрейкив, Шамардин имеет опыт выступлений за юношескую и молодежную сборные Украины.

Напомним, Киев Кэпиталз узнали календарь матчей в Балтийском чемпионате.