Денис Седашов

Фарм-клуб Крижинка-Кепіталз будет представлять Киев Кепиталз в регулярном чемпионате Украины, в то время как основная команда продолжит выступления в Балтийской лиге. Сообщает ФХУ.

11 октября обе команды проведут свои поединки: Крижинка-Кепиталз стартует матчем против Кременчуга, а Киев Кепиталз сыграет очередной матч против Лиепаи.

Киев Кепиталз разгромил Пантер, забросив восемь шайб в матче Балтийской лиги.