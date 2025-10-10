Фарм-клуб Крижинка-Кепіталз будет представлять Київ Кепіталз в регулярном чемпионате Украины.
Обе команды 11 октября проведут свои поединки
около 1 часа назад
Фото: Олимпийский профессиональный колледж им. Ивана Пиддубного
Фарм-клуб Крижинка-Кепіталз будет представлять Киев Кепиталз в регулярном чемпионате Украины, в то время как основная команда продолжит выступления в Балтийской лиге. Сообщает ФХУ.
11 октября обе команды проведут свои поединки: Крижинка-Кепиталз стартует матчем против Кременчуга, а Киев Кепиталз сыграет очередной матч против Лиепаи.
Киев Кепиталз разгромил Пантер, забросив восемь шайб в матче Балтийской лиги.
