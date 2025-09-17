Александр Сукманский

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о начале новой серии турниров под названием European Nations Cup. Эта инициатива имеет целью предоставить европейским национальным сборным возможность проводить значимые и конкурентоспособные матчи в промежутках между официальными международными играми.

В турнире примут участие 18 национальных команд, которые будут распределены на пять групп в соответствии с рейтингом IIHF.

«Такой формат позволит повысить конкуренцию и сделает турнир динамичным и зрелищным как для игроков, так и для болельщиков, ведь фанаты получат возможность видеть противостояния своих сборных в серии матчей с высокими ставками, что будет способствовать развитию хоккея в Европе» — считают организаторы.

Группы на ноябрь:

Группа 1 : Германия, Словакия, Латвия, Австрия

Группа 2 : Франция, Дания, Норвегия, Венгрия

Группа 3 : Польша, Италия, Великобритания, Словения

Группа 4 : Румыния, Украина , Литва

Группа 5: Эстония, Нидерланды, Испания

Турниры будут проводиться четыре раза в течение сезона — в ноябре, декабре, феврале и апреле. Соревнования запланированы именно на официальные «окна» IIHF, когда национальные чемпионаты делают паузу. Такой календарь позволяет командам выставлять оптимальные составы без конфликта с клубными соревнованиями.