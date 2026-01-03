Канада разгромила Словакию, Финляндия в овертайме дожала США и вышла в полуфинал МЧС-2026
Чехи уверенно разобрались со швейцарцами
около 3 часов назад
США – Финляндия / Фото - IIHF
В американском Сент-Поле продолжается чемпионат мира по хоккею U-20.
В четвертьфинальных матчах Канада разгромила Словакию, США проиграли Финляндии в овертайме.
В матче на вылет Германия сохранила прописку, отправив Данию в дивизион 1А.
Чемпионат мира по хоккею U-20. Четвертьфиналы
Канада – Словакия 7:1 (5:0, 2:1, 0:0)
США – Финляндия 3:4 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 0:1)
Чехия – Швейцария 6:2 (0:1, 4:1, 2:0)
Матч за выживание
Германия – Дания 8:4 (2:1, 2:2, 4:1)
Напомним, Швеция уверенно победила Латвию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею.
