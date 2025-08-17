Олег Гончар

Промоутер Эдди Хирн поделился мыслями о будущем британского боксера супертяжелого веса Моезаса Итаума (13-0, 11 КО), который нокаутировал в первом раунде Диллиана Вайта (31-4, 21 КО).

В комментарии для Boxing News 24 Хирн предложил следующего соперника для 20-летнего таланта, отметив, что ему нужен активный боец, который сможет выдержать его натиск.

Это хороший бой. Нужен просто бой с активным бойцом, который действительно в ударе — Хргович. Эдди Хирн

Отметим, что Хирн является со-промоутером Хрговича.

Хирн также упомянул Джо Паркера, который стремится получить шанс на титул чемпиона мира с Александром Усиком. Эдди называет потенциальный поединок с Итаумой блестящим.

При этом, Эдди высоко оценил способности Моезаса, назвав его бойцом мирового класса с перспективой стать чемпионом супертяжелого веса.

На мой взгляд, сейчас Queensberry следует подобрать ему соперника, который сможет вынести удары и немного усложнить поединок. Перед этим можно провести два-три боя, но он действительно очень особенный. Едді Хирн

Напомним, саудовский промоутер Турки Аль аш-Шейх хочет организовать бой Итаума с абсолютным чемпионом Александром Усиком.