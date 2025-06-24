Олег Гончар

Вице-чемпион Украины ХК Киев Кэпиталз объявил об участии в сезоне 2025/2026 Балтийской хоккейной лиги. Об этом клуб сообщил на официальном сайте, подводя итоги второго сезона существования.

Участие в Балтийской лиге, которую поддержали IIHF и Латвийская федерация хоккея, в клубе назвали новым вызовом.

«Мы верим в успех и продолжим развивать украинский хоккей».

В клубе заявили, что за два года, несмотря на войну и разрушенную хоккейную инфраструктуру, они достигли значительных успехов. Мужская, женская, молодежная, любительская и ветеранская команды клуба стали победителями или призерами соревнований под эгидой Федерации хоккея Украины.

Также Кэпиталз планирует строительство собственной арены с участием европейских архитекторов и поддержит детско-юношескую школу Крижинка.