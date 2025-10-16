Александр Сукманский

Континентальный кубок IIHF: новый формат и представители

28-й сезон Континентального кубка IIHF стартует в обновлённом формате. В соревновании участвуют 14 команд из 14 стран, турнир пройдет в три раунда – с октября 2025 по январь 2026 года.

Первый этап продлится с 17 по 19 октября в двух группах:

Группа A – в Вильнюсе (Литва);

Группа B – в Реметя (Румыния). Именно здесь выступит украинская ХК Кременчуг.

Соперники Кременчука

В нашу группу B попали:

Будапешт (Венгрия)

ХК Кременчуг (Украина)

Црвена Звезда (Сербия)

Георгени (Румыния)

Команды сыграют в формате однокругового турнира и только победитель группы пройдет в следующий этап – Группу C, которая будет играть во французском Анже с 14 по 16 ноября. Там на триумфатора группы Кременчуга уже ждут французский Анже и итальянская Кортина.

От группы А за выход во второй раунд Континентального кубка в эти выходные в Литве будут соревноваться хозяева из Хоккейных Панков, латвийского Мого, эстонской Нарвы и исландского Акюрейри.

ХК Кременчуг: чемпион и обладатель Кубка Украины готов к новому вызову

Для ХК Кременчуг это уже третье участие в Континентальном кубке (после 2016 и 2023 годов). Оба предыдущих выступления завершились без побед, поэтому в этот раз команда отправилась в Румынию с желанием доказать свой класс и достойно представить Украину.

Действующие чемпионы Украины и обладатели Кубка Украины 2025 года имеют в составе игроков национальной сборной – среди них форварды Глеб Кривошапкин и Виталий Лялька, которые стремятся к победам на румынской земле после весеннего чемпионата мира ІА в Сфинту-Георге. Тогда нашей национальной сборной не хватило полшага для того, чтобы войти в элиту мирового хоккея. Чрезвычайно многое в последующие три дня, конечно, будет зависеть от основного вратаря украинской команды Эдуарда Захарченка.

Заявка ХК Кременчуг на турнир

Владислав Брага: «Для нас – честь представлять Украину в Континентальном кубке»

Нападающий Владислав Брага, лучший бомбардир команды на старте чемпионата и самый ценный нападающий Кубка Украины, поделился своими ожиданиями с официальным сайтом Федерации хоккея Украины:

Неправильно будет оценивать форму команды, но скажу так, что мы взяли Кубок Украины, команда выполнила свою работу, если говорить о себе, то и индивидуально есть определенный показатель проделанной работы на тренировках и результативность в играх. Возможно, сыграет фактор, что мы свежее. Это хоккей, решают все мелочи в каждом эпизоде. Все возможно.

Брага также подчеркнул, что мотивация на турнир у команды максимальная:

Для нас – честь представлять Украину в Континентальном кубке. На нас будут смотреть по всей стране. Мой родной город Каменское, города, где я играл: Новояворовск, Херсон, Белая Церковь, ну и, конечно, – Кременчуг. Хочется порадовать болельщиков результатом и пройти в следующий раунд, матч за матчем будем стараться воплотить это в реальность.

Расписание матчей группы ХК Кременчуг (Реметя, Румыния)

Пятница, 17 октября

15:00 Кременчуг vs Будапешт

19:00 Георгени vs Црвена Звезда

Суббота, 18 октября

15:00 Црвена Звезда vs Кременчуг

19:00 Будапешт vs Георгени

Воскресенье, 19 октября

15:00 Будапешт vs Црвена Звезда

19:00 Георгени vs Кременчуг

Где смотреть матчи ХК Кременчуг

Все матчи украинской команды в прямом эфире покажет Киевстар ТВ, а комментировать встречи будет главный редактор XSPORT — Александр Сукманский.