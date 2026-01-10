Денис Седашов

Київ Кепіталз прервал серию из трех поражений подряд. Украинский клуб в регулярном чемпионате Балтийской лиги обыграл Хоккей Панкс.

Счет в матче открыли гости — отличился Четвертак, а вскоре преимущество Хоккей Панкс удвоил Редько. Однако еще до завершения первого периода Киев Кепіталз восстановил паритет благодаря точным броскам Гончаренка и Беговса — 2:2.

Во втором периоде инициативу перехватила украинская команда. Ципрусс вывел Кепіталз вперед, а вскоре он же оформил дубль. Еще одну шайбу забросил Фурса, сделав счет — 5:2.

В заключительной 20-минутке Хоккей Панкс сумели сократить отставание — Маунула реализовал большинство. Впрочем, концовка встречи осталась за украинской командой: в большинстве отличился Янсонс и еще одну шайбу в численном преимуществе забросил Баярунс — 7:3.

Балтийская лига

Киев Кепіталз — Хоккей Панкс 7:3 (2:2, 3:0, 2:1)

