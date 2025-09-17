Киев Кэпиталз обыграл Пантер в Балтийской лиге благодаря дублю Баярунса
Двумя заброшенными шайбами в матче отметился Баярунс
43 минуты назад
Фото: ХК Kyiv Capitals
Киев Кэпиталз провел второй матч в Балтийской лиге, обыграв Пантер из Эстонии.
Первый период прошёл без заброшенных шайб. Изменить нули на табло удалось Лаурису Баярунсу в начале второго игрового отрезка. Эстонцы быстро восстановили паритет, но уже через несколько минут Баярунс во второй раз вывел Киев Кэпиталз вперёд.
Третий период прошёл в напряжённой борьбе с небольшим количеством моментов и без заброшенных шайб.
Балтийская лига
Регулярный чемпионат
Киев Кэпиталз – Пантер 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Шайбы: 1:0 – Баярунс, 22, 1:1 – Пузанков, 25, 2:1 – Баярунс, 32
Следующий матч команда Киев Кэпиталз проведет 20 сентября. Соперником будет Лиепая.
Киев Кэпиталз одержали дебютную победу в Балтийской лиге.
Поделиться