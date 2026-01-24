Київ Кепіталз переміг Енергію у Балтійській лізі
Дублями в составе киевской команды отметились Карсумс и Беговс
около 12 часов назад
Киев Кепиталз успешно провел очередной матч в Балтийской лиге, одержав уверенную победу над Энергией.
Поединок завершился со счетом 7:3 в пользу украинской команды.
Дублями в составе киевской команды отметились Карсумс и Беговс.
Балтийская лига
Энергия – Киев Кепиталз 3:7 (0:2, 3:3, 0:2)
Шайбы: 0:1 - Баярунс (Янсонс, Андрейкив), 9:35, 0:2 – Карсумс, большинство (Фурса, Беговс), 12:24, 1:2 – Лаймутис (Силинас), 22:37, 1:3 – Ян (Царковский, Новиковс), 25:00, 2:3 – Красильниковас (Лаймутис, Бинкулис), 26:59, 3:3 – Силинас (Лаймутис, Голд М), 30:24, 3:4 – Беговс (Янсонс, Андрейкив), 34:30, 3:5 – Карсумс, большинство (Беговс, Фурса), 35:28, 3:6 – Новиковс (Клинецки, Ян Х), 43:19, 3:7 – Беговс (Карсумс), 44:29
