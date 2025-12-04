Київ Кепіталз забросил сопернику 10 шайб и вышел на первое место Балтийской лиги
Украинский клуб деклассировал Пантер
41 минуту назад
Фото: Киев Кэпиталз
Киев Кэпиталз в матче регулярного чемпионата Балтийской лиги одержал разгромную победу над Пантер.
Украинский клуб завоевал 17 победу в 20 встречах и вышел на первое место в турнирной таблице (36 очков). Ближайший преследователь — Лиепая, у которой 34 очка и на 2 сыгранных матча больше.
Балтийская лига. Регулярный чемпионат
Киев Кэпиталз – Пантер 10:1 (2:0, 4:0, 4:1)
Шайбы:
1:0 – 05:45 Мельников
2:0 – 09:59 Новиковс
3:0 – 21:26 Новиковс
4:0 – 23:42 Кривоножкин
5:0 – 38:05 Новиковс
6:0 – 39:34 Ципрусс
7:0 – 49:59 Кривоножкин
7:1 – 56:47 Масльонов
8:1 – 57:55 Беговс
9:1 – 58:39 Карсумс
10:1 – 59:17 Ян
Поделиться