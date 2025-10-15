Київ Кепіталз зазнав другої поразки у Балтійській лізі
Украинский клуб в овертайме уступил Риге Призме
около 2 часов назад
Фото: HC Kyiv Capitals
Киев Кэпиталз потерпел второе поражение в матче Балтийской хоккейной лиги. Украинский клуб в овертайме уступил латвийской Призме.
Балтийская лига
Киев Кэпиталз – Рига Призма 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)
Шайбы: 1:0 – Царьковский (Гончаренко), 25:20, 2:0 – Беговс, большинство (Ян Х, Баярунс), 43:54, 2:1 – Екимовс, большинство (Биринс, Ежитис), 49:59, 2:2 – Екимовс, большинство (Ежитис), 53:21, 2:3 – Ворона, большинство (Ежитис, Биринс), 60:59.
Киевский Кэпиталз сохраняет лидерство в Балтийской лиге, имея в своем активе 18 очков. Латвийская Рига Призма занимает пятое место с 14 пунктами.
