Крижинка-Кепитэлз приостанавливает участие в регулярном чемпионате Украины
Такое решение принято из-за назначения на матч арбитра, которого считают фигурантом коррупционных дел
Хоккейный клуб Крижинка-Кэпиталз объявил о приостановке участия в чемпионате Украины. Причиной такого решения стало невыполнение Федерацией хоккея Украины условий договора об участии в соревнованиях.
Руководство команды считает недопустимым участие в матчах при наличии лиц, осужденных за преступления или причастных к коррупционным действиям. В частности, речь идет об арбитре Андрее Киче, которого назначили на поединки чемпионата.
В связи с этим матч Крижинка-Кэпиталз — Шторм, запланированный на 1 ноября, не состоится.
