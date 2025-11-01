Денис Седашов

Хоккейный клуб Крижинка-Кэпиталз объявил о приостановке участия в чемпионате Украины. Причиной такого решения стало невыполнение Федерацией хоккея Украины условий договора об участии в соревнованиях.

Руководство команды считает недопустимым участие в матчах при наличии лиц, осужденных за преступления или причастных к коррупционным действиям. В частности, речь идет об арбитре Андрее Киче, которого назначили на поединки чемпионата.

В связи с этим матч Крижинка-Кэпиталз — Шторм, запланированный на 1 ноября, не состоится.

