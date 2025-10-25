Денис Седашов

Одесса одержала уверенную победу в регулярном чемпионате Украины по хоккею, обыграв Крыжинка Кэпиталз.

Регулярный чемпионат Украины по хоккею

Одесса - Крыжинка-Кэпиталз 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 - Дуюн (Сеник, Хаас), 03:53, 2:0 - Шевченко (Бабинец, Дворник), 07:56, 3:0 - Бехтольд, (Шевченко, Кобиков), 45:48

Эта победа принесла команде 8 очков и позволила возглавить турнирную таблицу, обогнав Шторм, Сокол и Кременчук, у которых на данный момент по 7 очков.

Для Одессы это первая «сухая» победа в сезоне.

