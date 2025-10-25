Одесса обыграла Крижинку Кэпиталз в регулярном чемпионате Украины
Для одесситов это первая «сухая» победа
42 минуты назад
Фото: ФХУ
Одесса одержала уверенную победу в регулярном чемпионате Украины по хоккею, обыграв Крыжинка Кэпиталз.
Регулярный чемпионат Украины по хоккею
Одесса - Крыжинка-Кэпиталз 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 - Дуюн (Сеник, Хаас), 03:53, 2:0 - Шевченко (Бабинец, Дворник), 07:56, 3:0 - Бехтольд, (Шевченко, Кобиков), 45:48
Эта победа принесла команде 8 очков и позволила возглавить турнирную таблицу, обогнав Шторм, Сокол и Кременчук, у которых на данный момент по 7 очков.
Для Одессы это первая «сухая» победа в сезоне.
