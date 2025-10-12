Одесская область одержала свою первую победу в чемпионате Украины
2+1 Бабинца принесли первую победу в сезоне
12 октября состоялся матч между Одессой и Штормом в рамках регулярного чемпионата Украины по хоккею. Одесса благодаря 2+1 от Сергея Бабинца завоевала дебютную победу в рамках ЧУ.
Суперлига. Регулярный чемпионат
Одесса – Шторм 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Шайбы:
1:0 – Шевченко (Дворник), 06:49
1:1 – Мосюк (Куцевич), 14:57
2:1 – Бабинец, 16:07
2:2 – Мосюк (Стоцкий), 27:04
3:2 – Ханин (Бабинец, Мурин), 30:54
4:2 – Бабинец (Дворник), 45:24 Б
4:3 – Стецура (Сидоренко), 58:58
