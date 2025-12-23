Денис Седашов

Одесский Шторм одержал убедительную победу над Одесщиной в матче регулярного чемпионата Украины.

Хозяева задали тон встречи уже в первом периоде: Чуприна и Мосюк обеспечили Шторму комфортное преимущество 2:0. Во второй двадцатиминутке Пономарев сделал счет 3:0, после чего Одесщина попыталась вернуть интригу благодаря шайбам Ханина и Дворника. Тем не менее, быстрые голы Ружицкого и Лактионова вновь увеличили отрыв — 5:2.

В третьем периоде Шторм довел дело до разгрома: отличились Делий, Ревука и Портной. Гости смогли ответить только шайбой Дуюна, которая не повлияла на итог матча.

Регулярный чемпионат Украины

Шторм — Одесщина 8:3 (2:0, 3:2, 3:1)

Шайбы: 1:0 - Чуприна (Лактионов, Стоцкий), 11:28, 2:0 - Мосюк (Пономарев, Трущенко), 15:40, 3:0 - Пономарев (Ратушный, Пойманов), 24:06, 3:1 - Ханин (Сеник), 24:40, 3:2 - Дворник (Бехтольд, Кобыльник), 25:12, 4:2 - Ружицкий (Лактионов, Делий), 31:58, 5:2 - Лактионов (Делий, Чуприна), 34:05, 6:2 - Делий (Деркач, Чуприна), 42:21, 7:2 - Ревука (Пойманов, Пономарев, бол.), 44:22, 8:2 - Портной (Куцевич), 52:30, 8:3 - Дуюн (Гас, Мурин), 57:18

