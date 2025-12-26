Швеция начала с победы на МЧС-2026, обыграв Словакию
Победную шайбу забросил Ивар Стенберг
28 минут назад
Сборная Швеции одержала победу над национальной командой Словакии в стартовом матче молодежного чемпионата мира по хоккею 2026 года.
Молодежный ЧМ-2026. Группа А
Швеция — Словакия 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Шайбы: 1:0 - Фронделл (Фрей, Стенберг), 29:05, 2:0 - Эклунд (Фронделл, Берглунд), 33:16, 2:1 - Побежал (Мисияк), 39:55, 2:2 - Томик (Питка), 50:55, 3:2 - Стенберг (Генборг), 56:03.
Броски: 32 - 25
