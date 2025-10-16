Сокол не оставил шансов Одесчине в матче регулярного чемпионата Украины
Дублями в составе победителей отличились Денис Бородай и Святослав Тимченко
около 2 часов назад
Киевский Сокол не оставил шансов Одесчине, разгромив соперника в матче регулярного чемпионата Украины.
Киевляне полностью контролировали игру, забросив трижды уже в первом периоде. В дальнейшем Сокол лишь увеличивал преимущество, уверенно доведя матч до победы без пропущенных шайб.
Дублями в составе победителей отметились Денис Бородай и Святослав Тимченко.
Регулярный чемпионат Украины по хоккею
Одесчина – Сокол 0:7 (0:3, 0:2, 0:2)
Шайбы: 0:1 - Бородай (Рымарь, более.), 04:06, 0:2 - Тимченко (Чердак, Горлушко), 11:14, 0:3 - Толстушко (Бородай, Захаров), 14:02, 0:4 - Полоницкий (Тимченко, Янишевский), 35:27, 0:5 - Бородай (Захаров, Олейник, более.), 36:53, 0:6 - Захаров (Олейник, Полоницкий), 40:16, 0:7 - Тимченко (Чердак, Качан), 54:52
В следующем матче Сокол сыграет против Шторма, Одесчина встретится с Крижинкою-Кэпиталз.
Киев Кэпиталз потерпел второе поражение в Балтийской лиге.
Поделиться