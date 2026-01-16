Олег Гончар

В матче чемпионата Украины по хоккею между лидерами Соколом и Кременчуком киевляне одержали победу со счетом 2:1 в серии буллитов.

Игра дважды прерывалась воздушной тревогой, однако это не помешало Соколу набрать важные три очка.

В первом периоде Сокол вышел вперед благодаря шайбе Тимченко. Второй период прошел без заброшенных шайб.

В начале третьего 20-минутного периода Кременчук сравнял счет — 1:1 после шайбы Середницкого.

Основное и дополнительное время завершились вничью, а в серии буллитов победную попытку реализовал игрок Сокола.

В турнирной таблице киевляне лидируют с 45 очками, а Кременчук занимает второе место с 43 очками, но у него есть игра в запасе.

Чемпионат Украины по хоккею

Сокол — Кременчук — 2:1 БС (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 Тимченко (Цюра), 09:02

1:1 Середницкий, 42:22

2:1 Чердак, 65:00