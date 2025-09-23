Стали известны соперники и календарь матчей Кременчуга во втором раунде Континентального кубка
Команда также узнала расписание матчей
около 2 часов назад
Фото: ХК Кременчуг
Чемпион Украины по хоккею сезона 2024/25 Кременчуг получил расписание матчей в Континентальном кубке.
Соперниками Кременчуга станут Академия Будапешта из Венгрии, Црвена Звезда из Сербии и румынский Георгені.
Украинский клуб будет бороться во втором раунде в группе B. Матчи будут сыграна в Георгені (Румыния).
Расписание матчей Кременчуга во втором раунде Континентального кубка
Пятница, 17 октября. Кременчуг vs Академия Будапешт (Венгрия)
Суббота, 18 октября. Црвена Звезда (Сербия) vs Кременчуг
Воскресенье, 19 октября. Георгені (Румыния) vs Кременчуг
IIHF запускает новый турнир European Nations Cup.