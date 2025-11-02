Стало известно, почему Крижинка-Кэпиталз прекратила выступления в ЧУ по хоккею
Клуб отказывается от матчей из-за уголовного дела Кичи
Команда Крижинка-Кепіталз ранее объявила о приостановлении участия в чемпионате Украины.
Причиной стало грубое, по мнению клуба, нарушение Федерацией хоккея Украины (ФХУ) условий договора об участии в соревнованиях, в частности пункта 3.1.9. Владельцы клуба четко заявили, что не будут терпеть присутствие в официальных матчах лиц, осужденных за преступления или причастных к коррупции.
Эпицентр конфликта – назначение арбитра Андрея Кичи на ключевые поединки. По информации клуба, Кича имеет темное прошлое, связанное с коррупционными действиями, что противоречит этическим стандартам.
«Мы не можем участвовать в мероприятиях с участием таких лиц».
Андрей Кича – известный в хоккейных кругах рефери, который ранее обслуживал матчи высшего уровня.
Кича ранее признал свою вину как посредник при передаче взятки бывшему министру экологии Николаю Злочевскому. Его же считали "правой рукой" экс-министра-беглеца.
Ранее источники сообщали, что благодаря признанию вины, сотрудничеству со следствием и выделению 130 млн грн на силы обороны Украины ему удалось избежать от 5 до 10 лет тюрьмы.
