Олег Гончар

Команда Крижинка-Кепіталз ранее объявила о приостановлении участия в чемпионате Украины.

Причиной стало грубое, по мнению клуба, нарушение Федерацией хоккея Украины (ФХУ) условий договора об участии в соревнованиях, в частности пункта 3.1.9. Владельцы клуба четко заявили, что не будут терпеть присутствие в официальных матчах лиц, осужденных за преступления или причастных к коррупции.

Эпицентр конфликта – назначение арбитра Андрея Кичи на ключевые поединки. По информации клуба, Кича имеет темное прошлое, связанное с коррупционными действиями, что противоречит этическим стандартам.

«Мы не можем участвовать в мероприятиях с участием таких лиц».

Андрей Кича – известный в хоккейных кругах рефери, который ранее обслуживал матчи высшего уровня.

Кича ранее признал свою вину как посредник при передаче взятки бывшему министру экологии Николаю Злочевскому. Его же считали "правой рукой" экс-министра-беглеца.

Ранее источники сообщали, что благодаря признанию вины, сотрудничеству со следствием и выделению 130 млн грн на силы обороны Украины ему удалось избежать от 5 до 10 лет тюрьмы.