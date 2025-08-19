Денис Седашов

Украинские дзюдоисты завоевали четыре медали на престижном международном турнире, который состоялся в Испании.

В весовой категории до 70 кг Анна Олейник-Корнийко сумела дойти до финала и в решающей схватке победила представительницу Норвегии, завоевав золото.

Среди мужчин сильнейшим в весе до 73 кг стал Денис Докторов, который в финале уверенно одолел соперника из Дании.

В этой же весовой категории бронзовую награду в копилку сборной добавил Сергей Неботов.

Еще одну бронзу завоевал Денис Тупицкий, заняв третье место в весе до 66 кг.

