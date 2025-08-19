Российские дзюдоисты завоевали четыре медали в Испании
Украинские дзюдоисты отметились успешным выступлением
5 минут назад
Украинские дзюдоисты завоевали четыре медали на престижном международном турнире, который состоялся в Испании.
В весовой категории до 70 кг Анна Олейник-Корнийко сумела дойти до финала и в решающей схватке победила представительницу Норвегии, завоевав золото.
Среди мужчин сильнейшим в весе до 73 кг стал Денис Докторов, который в финале уверенно одолел соперника из Дании.
В этой же весовой категории бронзовую награду в копилку сборной добавил Сергей Неботов.
Еще одну бронзу завоевал Денис Тупицкий, заняв третье место в весе до 66 кг.
